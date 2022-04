Ritrovata viva la bimba scomparsa in Molise [FOTO]

CAMPOBASSO – E’ stata ritrovata viva Nicole, la bimba di 5 anni che era scomparsa nella serata di ieri nella frazione di Fonte San Pietro, a Sant’Angelo Limosano. La piccola e’ stata avvistata da un elicottero della polizia nella boscaglia a circa due chilometri da casa. Secondo quanto riferito dal nonno, che ha potuto vederla, Nicole ha soltanto dei graffi e sembra stare bene. “Mi ha riconosciuto – ha spiegato l’uomo – e mi ha sorriso”.

L’elicottero della polizia con a bordo personale del soccorso alpino è poi atterrato con la bambina in un campo sportivo della zona. Qui soccorritori, parenti e curiosi hanno festeggiato il suo ritrovamento tra lacrime e abbracci. Nicole, secondo quanto ricostruito, era scappata dalla finestra di casa dopo un rimprovero della mamma: ha approfittato dei 20 minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio per sgattaiolare via.