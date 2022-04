Ruolo del laureato in scienze motorie nel mondo dello sport, lectio magistralis di Julio Velasco all’Unimol

CAMPOBASSO – L’ex ct della nazionale di pallavolo Julio Velasco sarà ospite dell’Università del Molise martedì prossimo, 12 aprile, alle 11.30, nell’aula magna dell’ateneo a Campobasso, dove terrà una lectio magistralis.

“La presenza di Velasco all’UniMol e nel capoluogo di regione si inserisce all’interno dell’importante evento sportivo internazionale che vedrà in campo le nazionali under 18 di Italia e Iran al PalaUnimol – spiega Germano Guerra, delegato del Rettore per le attività sportive – Entrambi questi eventi rappresentano una significativa e imperdibile occasione per tutto lo sport regionale e non solo, ma anche un momento di confronto e di crescita personale, soprattutto per i nostri studenti in relazione al loro futuro. Da qui il titolo della lectio “Ruolo del laureato in scienze motorie nel mondo dello sport”.