Salvini a Campobasso: “La Lega vigilerà sui 220 milioni assegnati al Molise”

CAMPOBASSO – Come noto, il Governo ha assegnato 220 milioni di euro per il Molise con il Contratto di Sviluppo. Ieri sera a Campobasso il vice premier Matteo Salvini (foto), a margine del suo intervento elettorale in Molise, ha commentato positivamente questa notizia.

“Sono orgoglioso di far parte di un Governo che ha dato questa disponibilità – ha detto il leader della Lega – L’importante è che vengano spesi bene, perché spesso e volentieri, guardiamo alle infrastrutture o al tessuto commerciale, all’agricoltura, in alcune regioni del centro e del Sud, in passato sono arrivati i soldi che a livello locale sono stati spesi poco e male. E quindi come Lega vigileremo all’interno di Comuni e regioni affinchè siano fondi che veramente servano allo sviluppo, alle infrastrutture, alle aziende”.