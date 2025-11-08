Sanità in Molise: Saia scrive a Mattarella e convoca incontro pubblico

Il presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, scrive al Presidente Mattarella per denunciare la crisi sanitaria in Molise. Il 15 novembre convocata una riunione pubblica con sindaci, parlamentari e associazioni

"Ho inviato una lettera al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per chiedere aiuto sulla grave situazione che i nostri territori stanno vivendo, colpiti in particolar modo dal taglio dei servizi sanitari. La riconversione del 'Caracciolo' di Agnone in ospedale di comunità, l'ipotesi ridimensionamento dei servizi del 'Veneziale' di Isernia che resta nelle mani dei tecnici ministeriali e il riassetto delle guardie mediche rappresentano un colpo mortale per i Comuni della nostra provincia, che mette a rischio il diritto alla salute sancito dalla nostra Costituzione".

Così il Presidente della Provincia di Isernia e sindaco di Agnone, Daniele Saia, a seguito della diffusione del Programma Operativo Sanitario 2025-2027.

“Dopo un’interlocuzione avuta con diversi sindaci – ha aggiunto Saia – è maturata l’idea di organizzare un grande incontro pubblico per discutere in modo approfondito quanto determinato dal POS. La riunione si svolgerà sabato 15 novembre, alle ore 10:00 nella sala consiliare della Provincia di Isernia. Inviteremo a partecipare tutti i sindaci e parlamentari molisani, i Consiglieri regionali, il Presidente della Regione e le associazioni di categoria”.

“È il momento di una presa di posizione chiara e condivisa in difesa della dignità dei nostri cittadini – ha concluso il Presidente – non possiamo stare fermi a guardare”.