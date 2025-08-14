Sant’Angelo in Grotte: birra, polenta e musica ad agosto

Il 13 e 14 agosto street food, arrosticini, polenta tipica e musica live in Viale San Michele. Festa estiva imperdibile nel borgo molisano

SANT’ANGELO IN GROTTE – Due serate all’insegna del gusto e della musica attendono residenti e visitatori nel cuore del Molise. Il 13 e 14 agosto, Viale San Michele si trasformerà in un vivace palcoscenico di sapori e intrattenimento grazie alla doppia festa estiva organizzata dalla Pro Loco di Sant’Angelo in Grotte.

Si parte mercoledì 13 agosto alle ore 20 con la serata “Birra & Arrosticini”, dedicata allo street food e ai drink, accompagnata dal sound energico dei dj Giordano Pallotta e The President. Un’occasione perfetta per vivere l’atmosfera estiva del borgo tra tavolate all’aperto, musica e convivialità.

Il giorno seguente, giovedì 14 agosto, spazio alla tradizione gastronomica con la “Polenta Tipica Santangiolese”, servita a partire dalle ore 21. A fare da cornice musicale ci penserà la band Live Sound Light, pronta a coinvolgere il pubblico con un repertorio variegato e coinvolgente.

L’iniziativa, ormai attesa da tutta la comunità, rappresenta un momento di aggregazione e valorizzazione delle eccellenze locali, tra sapori autentici e intrattenimento di qualità. Un appuntamento che unisce generazioni e accoglie anche i tanti turisti presenti in zona per le vacanze di Ferragosto.

La Pro Loco invita tutti a partecipare e vivere insieme due serate indimenticabili nel suggestivo borgo di Sant’Angelo in Grotte, dove la tradizione incontra il divertimento.