Manu Chao live a Capracotta, Alessandra Dambra in concerto a Campobasso, sagre e danze da Fossalto a Mirabello Sannitico
REGIONE – Giovedì 14 agosto, giornata ricca di appuntamenti in Molise. Molisenews 24 ricorda che ad Agnone, nella frazione Villacanale, si celebra la 31ª edizione della “Festa del Mare”, mentre Capracotta ospita il concerto di Manu Chao, tra i più attesi dell’estate. A Fossalto si festeggia con la tradizionale “Sagra casc e ova”, e a Mirabello Sannitico si balla con i Vintage People. I sapori della polenta tipica santangiolese animano Sant’Angelo in Grotte, mentre Santa Croce di Magliano accoglie “Carrieri in festa… d’estate”. A Campobasso, alle 20.30, l’ex Distretto militare ospita Alessandra Dambra con il suo “Dialogo con le donne del Jazz”, tributo a Toots Thielemans.
MOSTRE
Fino al 20 agosto Montagano ospita la mostra dedicata a Fernando Caterina.
Fino al 31 agosto a Bonefro, sarà visitabile la mostra fotografica “Ritorno in Molise”.
14 agosto
31° Edizione “Festa del Mare” ad Agnone Frazione Villacanale.
Manu Chao in concerto a Capracotta.
Notte di Ferragosto – Sagra casc e ova a Fossalto.
Serata danzante con i Vintage People a Mirabello Sannitico.
Polenta tipica Santangiolese a Sant’Angelo in Grotte.
Carrieri in festa… d’estate a Santa Croce di Magliano.
Alle 20.30, all’ex Distretto militare di Campobasso, Alessandra Dambra e il suo “Dialogo con le donne del Jazz – Tributo a Toots Thielaemans”.
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
15 agosto
B.B. Orchestra in Largo Sabelli ad Agnone.
Serata danzante con I cavalieri del liscio Piazza Umberto I a Bagnoli del Trigno.
Serata musicale in Piazza Vittorio Emanuele a Vastogirardi.
16 agosto
Fabri Fibra in concerto a Termoli.
Castel Del Giudice Buskers Festival.
Festival del tartufo in Contrada Campofreddo a Fossalto.
Mercatino di San Rocco a Montemitro.
Tributo a Lucio Dalla in Piazza San Rocco a Palata.
Premio Letterario Fabrizio De André nella Sala Consiliare di Pietracatella.
Officina Summer Festival a Sepino.
17 agosto
Presentazione del libro “Ti racconto il mio cinema” di e con Giovanna Mezzogiorno a Civitanova del Sannio.
Sagra taccozze e fagioli in Contrada San Tommaso a Fossalto.
La notte dei Briganti a Sant’Elia a Pianisi.
Officina Summer Festival a Sepino.
Grazia Di Michele chiude “Tra Antiche Mura” a Larino.
21 agosto
Rino & Friends in concerto a Santa Croce di Magliano, al Quintessenza.
22 agosto
Sonika Art Festival 2025: musica e parola nel cuore di Campobasso (fino al 7 settembre).
VII edizione di Dante a Castello: musica, danza, teatro e non solo sulle rovine del castello imperiale di Civita di Bojano. Quest’anno protagonisti i QUEEN con le loro musiche ironiche.
24 agosto
Anna in concerto per il Campobasso Summer Festival.
29 agosto
Casearia 2025 ad Agnone.
30 agosto
“Sinatra The Man & His Musica”, lo spettacolo di Gianluca Guidi all’Arena del Mare di Termoli.