Conchigliando: il mare diventa scuola a Termoli

Il 13 agosto al Lido Alcione, bambini e ragazzi hanno esplorato il mondo delle conchiglie con “Conchigliando”, tra gioco, scienza e amore per il mare

TERMOLI – E’ stata una mattinata ricca di riscontri positivi per “Conchigliando”, il laboratorio per bambini e ragazzi dedicato alle conchiglie, creato da Ambiente Basso Molise e sviluppato nell’arco dell’estate su diverse località della riviera molisana.

Un laboratorio didattico molto partecipato quello di mercoledi 13 agosto con i ragazzi ospiti del lido Alcione di Termoli. Il laboratorio di malacologia tenuto dai volontari di Ambiente Basso Molise ha coinvolto i giovani dai 5 ai 12 anni accompagnati da tanti genitori in vacanza presso il lido e, come ospiti d’onore i ragazzi della associazione “la Luna nel pozzo”.

L’obiettivo principale del laboratorio “Conchigliando” è quello di promuove la conoscenza dell’ecosistema marino. Conoscere l’ambiente marino attraverso la sua biodiversità, scoprire gli habitat specifici e, i doni che ci offre sono elementi imprescindibili affinché i giovani possano sviluppare una coscienza ambientalistica di rispetto per il mare.

Non si può infatti amare e rispettare qualcosa che non si conosce.

I più comuni doni del mare in cui è possibile imbattersi sono senza dubbio le conchiglie: dalle forme strane, con colori oscuri o sgargianti, lisce o dotate di spine o nodosità.

Qui i ragazzi hanno risposto con entusiasmo e ponendo numerose domande sulla vita delle conchiglie, delle stelle marine, dei cavallucci marini e scoprire le mille forme, le dimensioni, le sfumature di colori, i suoni delle conchiglie.

Grazie a questa esperienza, i bambini ricorderanno le vacanze trascorse a Termoli valorizzando e ripercorrendo le loro informazioni su questo ambiente e gli aspetti ad esso collegati.

Un grazie particolare ai gestori del Lido Alcione sempre generosi ed ospitali e sempre pronti ad ampliare il proprio percorso di sostenibilità ambientale, un percorso imprescindibile e doveroso per crescere ed entrare in un domani ricco di opportunità, inclusività, rispetto e innovazione.

Non a caso il lido Alcione è protagonista del progetto “spiaggiAmica”. Il 13 agosto è stata una giornata incredibile con tanti volti sorridenti.