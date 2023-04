Sarà Annalisa Insardà a presentare “Molise in – concerto del Primo Maggio”

TORELLA DEL SANNIO – “Il Primo Maggio si fa che ce ne andiamo tutti a Torella del Sannio per la prima edizione del “Molise in – concerto del Primo Maggio”. Non proprio tutti tutti però… relativamente tutti, perché il Molise è piccolo e gli alteriamo l’ecosistema. Piccolo… per taluni non esiste proprio! Anzi per tutti quelli che pensano che il Molise sia un chimera la sfida è: vuoi mettere andare in una regione che non esiste, a vedere un concerto che esiste, e poi tornare a casa da un posto che non esiste in cui però si è appena stati? Inizia a mezzogiorno e non si sa quando finisce (se finisce!). E soprattutto lo presento io, che anche se sono insardevole evidentemente non esisto e quindi sono la persona giusta”.

Così sui social Annalisa Insardà, presentatrice dell’evento Molise In che avrà il 1° maggio in Viola Valentino la sua ospite principale. Organizza l’agenzia Spotline Promotion.