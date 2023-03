Scossa a Montagano di magnitudo 4.8, avvertita anche in Abruzzo

RIPALIMOSANI – Una nuova scossa di terremoto si è verificata in Molise nella serata di martedì 29 marzo ed è stata avvertita anche in buona parte dell’Abruzzo.

Il sisma si è verificato, in base alle prime informazioni, con epicentro in provincia di Campobasso. In un primo momento si era parlato di Ripalimosani. Tuttavia, secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), l’epicentro sarebbe avvenuto nei pressi di Montagano, con ipocentro a 23 km di profondità. Tanta la paura tra gli abitanti, ma non si hanno segnalazioni di danni a persone o cose.

La magnitudo stimata dovrebbe essere di 4.8. Il movimento tellurico ha avuto luogo alle ore 23,52. Qualche crepa sui muri segnalata in alcuni comuni, a Campobasso scene di panico in strada, traffico in aumento, grande spavento, persone in pigiama e persino con valigia al seguito. Alcuni sindaci stanno decidendo la chiusura delle scuole per domani.