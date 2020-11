Sede Unimol di Termoli, precisazioni su proroga chiusura sede

TERMOLI – In riferimento alla nota a firma di Nino Barone, sui motivi di chiusura della sede di Termoli dell’Unimol, si comunica che come da circolare del 9 novembre scorso pubblicata sul sito dell’Università, protocollo n° 32677, il direttore generale dottor Valerio Barbieri, ha specificato all’articolo 3 che, “É prorogata fino al 3 dicembre 2020 l’efficacia della D.D. rep. N. 240/2020 prot. N°31990 del 4 novembre 2020 con la quale il personale in servizio presso la sede di Termoli è stato autorizzato a prestare servizio in modalità agile esclusivamente da remoto”.

Il tutto in riferimento al D.P.C.M. del 3 novembre scorso contenente “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” e in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica in atto.

Pertanto, la sede di Termoli dell’Università del Molise in questo periodo non è assolutamente chiusa e i dipendenti continuano il proprio lavoro non in presenza, restando nell’autonomia dell’Università la piena organizzazione delle attività.