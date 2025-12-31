Segnalazioni al fisco, in Molise solo tre amministrazioni su 136

CAMPOBASSO – Un balzo percentuale del 900%, il più alto d’Italia, anche se la somma di 250 euro da ripartire ai tre Comuni molisani che nel 2024 hanno segnalato al fisco situazioni di evasione fiscale, resta esigua. In Molise il numero delle amministrazioni comunali è triplicato rispetto al 2023, ma anche in questo caso si parla di cifre pressoché irrilevanti. E’ quanto ha calcolato il Centro studi Enti locali.

Al momento lo Stato riconosce ai Comuni il 50% delle maggiori somme riscosse, a titolo definitivo, grazie alle loro segnalazioni. Le amministrazioni che sospettino casi di evasione fiscale sul proprio territorio possono avviare istruttorie per richiamare l’attenzione dell’Agenzia delle Entrate sui casi in questione. Se questi sospetti si rivelano fondati e le somme vengono recuperate, agli enti autori delle segnalazioni spetta una quota di compartecipazione al gettito sottratto all’evasione.

In Italia nel 2024 il recupero complessivo è stato di circa 5 milioni di euro, ben lontano dai livelli registrati nel 2012, quando il meccanismo garantì ritorni superiori a 30 milioni. All’inizio questa quota era pari al 30% delle maggiori somme relative ai tributi erariali riscossi a titolo definitivo. La percentuale fu subito elevata al 33% per passare poi al 50% e, negli anni tra il 2012 e il 2021, addirittura al 100%. Dal 2022 la percentuale è tornata al 50%. La serie storica mostra con evidenza come l’innalzamento al 100% della quota riconosciuta ai comuni abbia coinciso con la fase di massimo utilizzo dello strumento.