CAMPOBASSO – Servizio civile, ecco dove sarà possibile svolgerlo in Molise: Comune di Palata (CB), Comune di Pietracatella (CB), Comune di Roccavivara (CB). Domande entro l’8 febbraio sulla piattaforma governativa DOMANDA ON LINE. Sono 14 i progetti dell’Ubec che da quest’anno ha ampliato la propria offerta ai giovani grazie ai nuovi percorsi di coprogettazione con “Expoitaly – Rete Nazionale dei Laboratori per la Pace” e “IPSC – Istituto per la Promozione del Servizio Civile Nazionale”, con azioni nei campi dell’assistenza, della protezione civile, dell’educazione e valorizzazione del patrimonio culturale.

L’impegno dei giovani è quindi finalizzato al raggiungimento di obiettivi più organici con azioni di sistema che, partendo dai bisogni locali, si collegano alla dimensione nazionale e globale. “In un periodo così complesso come quello attuale, il nostro principale impegno è quello di rinsaldare e la fiducia tra i giovani e le istituzioni, offrendo la possibilità di svolgere azioni concrete di cittadinanza attiva a sostegno dei territori dove vivono”, spiega Fabio Altiero, responsabile dell’Unec. Per accompagnare i giovani nella loro scelta si stanno programmando una serie di iniziative, tra cui alcuni incontri per presentare i programmi/progetti (ulteriori informazioni tramite il profilo Facebook dell’Unec), e un Help Desk raggiungibile telefonando al numero 081 0681646.