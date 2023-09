SmallTalk, il Comune di Castel San Vincenzo a Roma

Il Comune di Castel San Vincenzo a Roma per raccontare le bellezze dei borghi del Molise in occasione della presentazione del progetto

ROMA – Una location particolare, la Sala Cinema Fondazione del Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma, per un’occasione altrettanto particolare: la presentazione di SmallTalk, “Party dell’orgoglio molisano”, un progetto per la promozione de territorio, la valorizzazione dei borghi e dei paesi del Molise. Trenta le municipalità che hanno partecipato alla realizzazione di un format estremamente interessante, che potrà certamente concorrere a far conoscere ed apprezzare ancor di più la terra molisana.

Tra questi anche Castel San Vincenzo che intende così continuare nell’opera di promozione e valorizzazione delle proprie bellezze storiche, culturali ed ambientali.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’idea di creare questo format promozionale sulle bellezze dei borghi e paesi del Molise – commenta il sindaco Marisa Margiotta a margine dell’incontro capitolino – perché siamo convinti che la cultura, in ogni sua accezione e declinazione, possa aiutare a farci conoscere da un pubblico sempre più vasto, pur nella consapevolezza che per fare turismo a buon livello c’è bisogno di una strettissima sinergia tra pubblico e privato”.

Il progetto ha messo insieme figure professionali molisane che si distinguono nelle arti della recitazione, del canto, dell’intrattenimento e dello sport, dando loro la massima libertà di espressione. Ne verrà fuori un format tv, destinato alla rete, con una specifica “cartolina video” per ogni località che ha aderito al progetto.

“La promozione del territorio molisano è un obiettivo al quale tutti gli amministratori, ad ogni livello istituzionale, devono lavorare – conclude Margiotta – Solo così potremo dimostrare, nei fatti, che il Molise esiste e vuole continuare ad essere protagonista del proprio futuro”.