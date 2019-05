Sold out per la semifinale Magnolia Campobasso – Bologna

CAMPOBASSO – Un affetto enorme, smisurato, emozionante. Il pubblico della Magnolia Campobasso ha risposto, ancora una volta, con una dimostrazione di grande passione per la causa rossoblù ed ha ‘polverizzato’ il monte biglietti messo a disposizione per la semifinale di ritorno dei playoff contro Bologna.

ISTRUZIONI PER L’USO – Di fatto, più che ufficiosamente, il PalaVazzieri è sold-out, anche se dalle 18 sarà aperto il botteghino per quelle che saranno le eventuali rimanenze. Solo da quel momento, per quanti non in possesso del tagliando per il match, sarà possibile recarsi nell’impianto di via Svevo per la caccia all’ultimo ticket. Sarà, però, possibile assistere al match anche da casa sul piccolo schermo tramite la telecronaca diretta che sarà trasmessa sul canale 112 del digitale terrestre (Telemolise Sport) con il commento di Francesco Brunale, oppure, in mobilità, sulla pagina Facebook di Telemolise.

Per chi volesse, peraltro, ci sarà anche la possibilità di assistere al match in compagnia su un maxischermo allestito presso il pub Pulp a Campobasso.

SOCIETÀ ENTUSIASTA – Da parte del club, non può non essere accolto che con grande entusiasmo un simile affetto. Questa dimostrazione di vicinanza, tra l’altro, è l’ulteriore segnale della voglia di vivere eventi di questo genere che c’è in città, dettaglio, tra l’altro, che porta nuovamente a dover fare un’opportuna riflessione sulle infrastrutture a disposizione e sulla necessità, come promesso e sottolineato più volte dagli stessi organismi comunali e regionali, di pensare alla realizzazione di una struttura in grado di rispondere ad un così ampia e crescente dimostrazione di vicinanza agli avvenimenti sportivi di punta in città.

IL QUADRO DELLE GARE DI RITORNO DELLE SEMIFINALI

S1 Andros Palermo-FE.BA. Civitanova Marche (12/05/2019, ore 18; Zanetti di Padova–Giordano di Caltanissetta) [all’andata 74-36 Andros Palermo]

S2 La Molisana Magnolia Campobasso-Matteiplast Bologna (11/05/2019, ore 18.30; Consonni di Bergamo–Marzulli di Milano) [all’andata 59-50 Matteiplast Bologna]