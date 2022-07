Sorpresa al mare: c’è Vladimir Luxuria in un lido di Campomarino

CAMPOMARINO – Vladimir Luxuria è in vacanza in questi giorni in Molise, dove si sta concedendo un meritato relax al mare. È stata la stessa ex parlamentare a farlo sapere ai propri followers tramite i suoi canali social, postando su Facebook una fotografia che la ritrae in bikini insieme alla madre.

Per la precisione, il luogo prescelto del litorale molisano è il lido Aurora, a Campomarino. Un posto abbastanza vicino a casa per Vladimir, che come noto è di origini foggiane. Questo il testo del breve messaggio pubblicato da Luxuria nella mattinata odierna: “Io e mamma al mare a Campomarino, lido Aurora, in Molise. Buona giornata!”.