Sospensione flusso idrico a Palata e Roccavivara 22-29 settembre

PALATA – La società Grim Scarl informa gli utenti del Comune di Palata e di Roccavivara che, a seguito di comunicazione della ASR Molise Acque del 22.09.2025 è prevista la sospensione del flusso che alimenta i suddetti Comuni per lavori di manutenzione nella camera di manovra del “Serbatoio Croce Strangola”.
L’interruzione è prevista dalle ore 09:00 fino a tarda serata del 29.09.2025
Pertanto, si invitano i gentili utenti dei comuni sopra indicati ad assumere i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.
In ogni caso, per ogni tipo di dubbio o necessità, si invitano gli utenti a contattarci al numero 087 4 1919702 (h24 – 7 giorni su 7). Grim Scarl è a disposizione dell’utenza per qualsiasi tipo di informazione o chiarimento.