Studi antropologici in Molise. Bagnoli del Trigno 1954 – 1969: ecco quando

Sabato 16 aprile 2022 a Bagnoli del Trigno presentazione del volume di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss, a cura di Gino Massullo

BAGNOLI DEL TRIGNO – Sabato 16 Aprile 2022, alle ore 17:00 presso il Santuario Madonna di Fatima, Via Giuseppe Nicola Rossi – Bagnoli del Trigno (IS) si terrà la presentazione del volume “Studi antropologici in Molise. Bagnoli del Trigno 1954 – 1969” di Stephen C. Cappannari e Leonard W. Moss, a cura di Gino Massullo, introduzione di Letizia Bindi.

L’evento vedrà riflettere in primo luogo sulla storia degli studi di comunità, con particolare riferimento all’attenzione portata dagli studiosi nord-americani verso il Mezzogiorno italiano e il suo mondo rurale nelle fasi successive alla Seconda Guerra Mondiale e alla ricostruzione.

A questo si aggiunge una stimolante analisi della delicata relazione tra etnografie e racconti letterari e cinematografici delle società contadine del Meridione italiano come grande nodo metodologico e teorico circa la costruzione del dato e della rappresentazione della località.

Infine nel volume, scendendo dal piano contestuale e metodologico a quello dei contenuti specifici, si ritrovano analisi socio-antropologiche che offrono uno spaccato interessante sulle rappresentazioni della famiglia meridionale, della struttura sociale e del grado di senso civico delle società contadine meridionali, nella transizione epocale tra sistema agricolo tradizionale e processi di industrializzazione/urbanizzazione.

Per tutti coloro che intendano partecipare all’evento sarà sufficiente esibire la Certificazione Verde, ovvero il Green Pass (cartaceo o digitale) e indossare la mascherina FFP2 come da disposizioni di legge (D.L. del 23 luglio 2021 n. 105) e indicazioni del Ministero della Salute per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Coronavirus.