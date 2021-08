Su “Matti per le corse” la diretta streaming del Rally del Molise 2021

CAMPOBASSO – Tradizione vincente non si cambia. Complice il perdurare della necessità dello svolgimento a porte chiuse della manifestazione motoristica di punta sul territorio (il ventiseiesimo ‘Rally del Molise’), da parte dell’ufficio sport dell’Automobile Club Molise c’è stata la piena conferma della formula vincente della passata edizione.

La pagina Facebook ‘Matti per le corse’, infatti, proporrà anche per il 2021 in esclusiva la diretta streaming integrale dell’evento.

Dalle verifiche tecniche allo shakedown, dalla partenza all’arrivo a tarda notte presso l’area di Selvapiana a Campobasso passando attraverso le otto prove speciali del programma (le tre ‘Busso’, le altrettante ‘Bosco Macera’ e le due ‘Castelpetroso’), gli appassionati avranno la possibilità di non perdere nemmeno un minuto grazie al racconto fatto da questi appassionati a tutto tondo delle discipline motoristiche ormai di casa in Molise in questo 2021 (hanno raccontato tutti gli eventi, nello specifico quelli di slalom, svoltisi, a partire dal memorial ‘Battistini’).

Nel frattempo, sullo stretto versante media sul sito ufficiale della manifestazione (www.rallydelmolise.it) nella specifica area riservata agli operatori dell’informazione è presente il documento da compilare per ottenere l’accredito all’evento. Lo stesso dovrà essere compilato, assieme all’autocertificazione Covid-19, e consegnato presso la sala stampa dell’evento presso gli uffici dell’Aci Molise a Campobasso nelle giornate di venerdì 27 e sabato 28 agosto.