Tanta gente per Giuseppe Conte a Isernia

ISERNIA – Tanta gente per Giuseppe Conte, ieri a Isernia per la campagna elettorale a supporto del candidato sindaco Piero Castrataro. Il leader del Movimento 5 Stelle è arrivato nel tardo pomeriggio: “Il vostro calore e la vostra accoglienza mi riempiono e mi scaldano il cuore. Grazie, grazie davvero”. E ancora: “Questo Paese è migliore di come ce lo descrivono. Questa riconoscenza vuol dire che c’è memoria storica, memoria collettiva, mentre sui giornali c’è una rimozione collettiva di ciò che abbiamo fatto”.

Per il M5S locale ha parlato Andrea Greco, esprimendo “rispetto, stima, gratitudine, ma soprattutto grande emozione”. Conte a Isernia, secondo Greco, “ha avuto un’accoglienza a dir poco speciale: è impossibile dimenticare il coraggio avuto da questo grande uomo nel mettere al primo posto il bene comune, prendendo decisioni difficili e mettendo radici solide per la ripartenza del nostro Paese. L’affetto sincero nei suoi confronti è duro da accettare per chi ha cercato di umiliarlo e screditarlo, attivando una macchina del fango senza precedenti. A questi “signori”, però, non resta che accettare la realtà: sono sempre più le donne, gli uomini, le intere famiglie che con entusiasmo vogliono ringraziarlo per quanto fatto nel periodo più difficile della storia Repubblicana”.

Greco poi conclude: “Ora il MoVimento 5 Stelle è pronto a scrivere una nuova storia insieme ai cittadini, e dal Molise siamo pronti a realizzarla con la forza delle idee, dei programmi, delle proposte concrete. Partiamo dal sostegno della lista del MoVimento 5 Stelle Isernia e Provincia e di Piero Castrataro Sindaco. Semplicemente perché la città pentra non ha alternative: può scegliere un futuro di visione, passione e speranza, oppure il passato che ha generato gli ostacoli del nostro presente”.