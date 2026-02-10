Al Teatro Savoia musica e solidarietà con “Gli altri siamo noi – Mamma Maria”

Il 13 febbraio 2026 al Teatro Savoia di Campobasso “Gli altri siamo noi – Mamma Maria”, serata solidale a sostegno di ADMO Molise

CAMPOBASSO – Venerdì 13 febbraio 2026, alle 20:30, il Teatro Savoia di Campobasso ospiterà uno degli appuntamenti più attesi della stagione: lo spettacolo della cover band “Gli altri siamo noi – Mamma Maria”, formazione che ripropone i grandi successi dei Ricchi e Poveri con energia, ritmo e un forte richiamo alla tradizione musicale italiana.

L’iniziativa, organizzata da ADMO Molise – Associazione Donatori Midollo Osseo, in collaborazione con Lions Club Campobasso e Rotary Club Campobasso, unisce intrattenimento e impegno sociale. Il concerto, infatti, ha un obiettivo che va oltre la dimensione artistica: il ricavato sarà destinato alle attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo, un gesto che può cambiare la vita di chi attende un trapianto.

I biglietti sono disponibili al costo di 15 euro presso Altamarea Arredobagno, in via Garibaldi 9/a a Campobasso. Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il numero 335 1436383.

Una serata pensata per unire pubblico, musica e solidarietà in uno dei luoghi simbolo della cultura cittadina. Un’occasione per sostenere una causa importante e, allo stesso tempo, vivere un evento capace di riportare sul palco le emozioni di brani che hanno segnato intere generazioni.