Mostre, commemorazioni, convegni e presentazioni: il 10 febbraio in Molise offre una ricca agenda culturale tra Campobasso e Termoli
REGIONE – La giornata del 10 febbraio si apre in Molise con un calendario fitto di iniziative che coinvolgono il capoluogo e il territorio provinciale, tra arte, memoria, cultura e approfondimenti tematici. Molisenews24.it ricorda che Campobasso continua a proporsi come polo espositivo grazie alle tre mostre attualmente in corso, che spaziano dalla fotografia contemporanea alla narrazione visiva fino a un grande omaggio ai 150 anni dell’Impressionismo. Accanto agli appuntamenti culturali, la mattinata è segnata anche da momenti istituzionali dedicati al Giorno del Ricordo, oltre a incontri di carattere enogastronomico e presentazioni editoriali che animano scuole, biblioteche e spazi pubblici.
Tra gli eventi del 10 febbraio spicca anche l’arrivo all’Alphaville del film Sirât, candidato a cinque Oscar 2026 e premiato a Cannes.
Un’offerta variche testimonia la vivacità del panorama culturale molisano e che offre ai cittadini numerose occasioni di partecipazione. Di seguito, gli eventi in programma.
MOSTRE
Fino al 17 febbraio 2026, il Circolo Sannitico di Campobasso ospita la mostra fotografica I Grant You Refuge
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
GLI ALTRI EVENTI DEL 10 FEBBRAIO
Alle 10:30 in Prefettura a Campobasso la commemorazione per il Giorno del Ricordo con istituzioni, studenti e un’onorificenza alla memoria di Nicola Di Renzo
Al “Pertini” di Campobasso un convegno sulla tutela del vino e certificazioni agroalimentari
Alla Biblioteca di Termoli presentazione del libro Il gioco del silenzio di Fiorenza Leone
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
11 febbraio
A Frosolone un incontro pubblico sulla Cooperativa di Comunità con Legacoop Molise
“Speciale Carnevale”: storie, rime, colori e fantasia presso la Scuola Secondaria dii Via Cuoco a Larino
13 febbraio
All’Auditorium d’Italia di Isernia il convegno “L’olio é cooltura”
Alle 20.30 al Teatro Savoia di Campobasso l’evento solidale “Gli altri siamo noi”
14 febbraio
Carnevale di Larino (anche il 15, 21 e 22 febbraio)
Mascherata 2026 a Ripamolisani
Torna a Termoli il Villaggio di Carnevale 2026 con animazione, spettacoli, laboratori e il Gran Galà finale in Piazza
Festa di Carnevale a Duronia
Carnevale dei bambini a Mirabello Sannitico
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Michela Borgia porta il più grande tributo a Mina a Isernia
Alle 18.30 “Cuore e Canto”, storie di canti popolari presso la Chiesa di Sant’Antonio Abate di Campobasso
The Beatles legend al Teatro Savoia di Campobasso
All’Auditorio Donato Di Maria di Gambatesa in scena “Sci benedette sti badante”
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
15 febbraio
Sagra del raviolo scapolese a Scapoli
Festa di Carnevale a Gildone
Festa di Carnevale a Campodipietra
Festa di Carnevale a Portocannone
Carnevale di Borgata a Spinete
Festa di carnevale a Torella del Sannio
GL’CIERV – Il Rito dell’Uomo Cervo a Castelnuovo al Volturno
Alle 17.30 presso la Sala Consiliare di San Giovanni in Galdo presentazione del libro “Moliseide”
“La fisica che ci piace” con Vincenzo Schettini all’Auditorium d’Italia di Isernia
Al Teatro del Loto di Ferrazzano arriva “Io, Charles”
Cinzia Leone in scena a Guglionesi con “Mamma… spostati!”
17 febbraio
Arte in maschera, laboratorio didattico al Museo Nazionale Castel Pandone di Venafro
Ru Carnevale Sernia a Isernia
Carnevale di Tufara
19 febbraio
Omaggio a Ennio Morricone al Teatro Savoia di Campobasso
21 febbraio
Torna la magia del Carnevale di Trivento
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto
Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli