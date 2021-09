Tennis, riscontri positivi per l’open “Città di Campobasso”

CAMPOBASSO – Giornata di grande tennis, all’Associazione Tennis di Campobasso, per l’open “Città di Campobasso”, giunto alla sua quarta edizione, con un montepremi di 5mila euro. Presente anche una troupe di SupertennisTv per realizzare un servizio che andrà presto in onda.

Alla manifestazione hanno preso parte atleti di seconda categoria molto forti, sia italiani che stranieri. Le gare sono state sia maschili sia femminili, e questo è il torneo attualmente più importante tra tutti quelli che si svolgono in Molise. Un motivo in più per dare risalto a tale evento.