Termoli, tre serate tra cinema e musica per il progetto Recon

Dal 2 al 4 giugno alle ore 21 in Piazza Duomo per vivere il cinema e la musica immersi nella storia del Borgo Antico di Termoli

TERMOLI – Il Comune di Termoli, in collaborazione con l’Associazione Culturale Altamarea e l’Associazione Eventi Arte e Spettacolo, nell’ambito del progetto interreg RECON propone in Piazza Duomo tre serate dedicate al cinema e alla musica. L’appuntamento è quindi dal 2 al 4 Giugno, alle 21, in Piazza Duomo per vivere il cinema e la musica immersi nella storia del Borgo Antico di Termoli.

La prima serata, quella del 2 giugno, sarà dedicata al cinema a chilometro zero: una selezione fenomenale di cortometraggi girati in Molise o di autori molisani per scoprire le potenzialità di questo territorio, unica regione a non avere una Film Commission ma che ospita produzioni importanti.

Sarà l’occasione di presentare in anteprima Elisa, il nuovo cortometraggio di Antonio De Gregorio, girato e prodotto dalla Regione Molise. A presentare il film ci sarà Angela Curri (La Mafia Uccide solo d’Estate, Scordato di Rocco Papaleo), Piero Grant (Come tu mi vuoi) e il produttore Marco Caldoro. In rassegna poi potremo vedere La Convenzione, un corto comico sulla malasanità, presentato da Alessio Di Lallo e Rossella Menotti. Seguiranno due corti western Tre Briganti a Campobasso, presentato da Jacopo Tich (regista) e Il Duello, presentato dai produttori Di Ciocco e Cacciavillani e dagli attori Giuseppe Campestre, Sharon Santella e Francesco Di Nucci. Insomma, una prima serata, ricca di ospiti!

Il 3 Giugno, invece, sarà il turno di un lungometraggio italiano di grande successo: Verticalman- Storia di un uomo verticale, di Roberto Moretto e, a presentarlo, ci saranno Roberto Galano e altri attori del film. La pellicola comica racconta uno sgangherato supereroe foggiano che vuole sconfiggere la malavita con i superpoteri!

Infine, il 4 Giugno, uno spettacolo musicale per tutti gli amanti del Rock italiano. La notte di Vasco, il concerto dei Senza Resa, la band tributo al grande cantante italiano, con la speciale partecipazione di Andrea “Cucchia” Innesto e Maurizio Solieri, storici musicisti della band di Vasco.