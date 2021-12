Termoli, Consiglio comunale: l’odg del 29 dicembre 2021

TERMOLI – Il Comune di Termoli comunica che il presidente del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello ha convocato il Consiglio Comunale per il giorno 29-12-2021 alle ore 10:00 in prima convocazione e per il giorno 30-12-2021 alle ore 11:00 in secondaconvocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Straordinaria, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. DELIBERAZIONE Di g.c. N. 231 del 11.11.2021, avente ad oggetto : variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2022 adottata in via d’urgenza ai sensi dell’art. 42 c.4 e dell’art. 175 c.4 del d.lgs. N. 267/2000 e al d.u.p. 2021/2022. Ratifica

2. DELIBERAZIONE Di g.c. N.244 del 25.11.2021, avente ad oggetto : variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) atto di indirizzo fondi covid-19. Ratifica

3. RATIFICA Della delibera di giunta comunale n. 275 del 09.12.2021 ad oggetto: “ulteriori interventi programmati nell’anno 2021 dal settore iv”.

4. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194, comma 1, lettera e, del d.lgs. N. 267/2000 – servizio di salvamento anno 2019

5. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – decreto di pagamento tar molise n.326/2021 reg.prov.coll. N.264/2012 reg.ric.

6. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett. A ed e d.lgs. N.267/2000 – proposta di definizione ex art. 185 bis del 18/02/2021 del giudice di pace di isernia n.r.g.458/2019 – opposizione decreto ingiuntivo n.134/2019

7. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio anno 2021 sentenze giudice di pace

8. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio ai sensi dell’art.194 lett. A ed e d.lgs. N.267/2000 – giudice di pace di termoli n.r.g.429/2021 – opposizione decreto ingiuntivo n.169/2019 – definizione transattiva

9. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – sentenza nr. 66/2021 del giudice unico del lavoro presso il tribunale di larino –

10. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a del d.lgs. 267/2000 – atto di precetto prot. N.73059 del 23/11/2021 su decreto ingiuntivo del tribunale di foggia n.170/2021

11. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – corte di cassazione – ordinanza n.19951 del 23/04/2021

12. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – sentenza giudice di pace di termoli n.182/2021

13. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio ex art. 194, comma 1, lett. A – sentenza n.39/21 giudice di pace di termoli

14. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – sentenza giudice di pace di termoli nr. 176/2021 –

15. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a del d.lgs. 267/2000 – regolarizzazione ordinanze assegnazione procedure esecutive del tribunale di larino nrg5/2021. Nrg1/2021, nrg360/2020

16. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – sentenza giudice di pace di termoli n.191/2021

17. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co.1 lettera a del d.lgs. 267/2000 – sentenza della corte di appello di campobasso n.232/2021

18. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – sentenza giudice di pace di termoli nr. 75/2008 –

19. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co. 1 lettera a d.lgs. 267/2000 – decreto ingiuntivo n.245/2020 del tribunale di larino – opposizione pendente al n.r.g.995/2020

20. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera e d.lgs. 267/2000 – corte d’appello civile campobasso r.g.a.c. Nr.198/2013 –

21. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera e d.lgs. 267/2000 – tribunale di larino n.r.g.51/018 – sentenza del 22/07/2021

22. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – sentenza tribunale di larino nr. 110/2018 – pubblicata il 27/03/2018 – prot. 17508 del 06/04/2018 –

23. RICONOSCIMENTO Debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. 194 co 1 lettera e d.lgs. 267/2000 – sentenza del giudice di pace di termoli n.166/2019 e atto di precetto pervenuto al prot. N.57753 del 23/09/2021

24. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio ai sensi del d.lgs. 267/2000 art. 194 co.1 lett. A ed e)- tribunale di larino sentenza n.344/2021 del 03/09/2021 – accordo transattivo

25. DETERMINAZIONE Prezzo di cessione per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprieta’ delle aree comprese nei piani di zona e nelle zone p.i.p. – determinazione del prezzo di affrancazione derivante da convenzioni edilizie ex art. 7 e 8 legge n. 10/1977.

26. REGOLAMENTO Sulla protezione dei dati personali adottato in attuazione del regolamento (ue) 2016/679

27. REGOLAMENTO Per la disciplina e l’utilizzo degli impianti di videosorveglianza