Termoli, Consiglio Comunale: l’odg del 29 luglio 2022

TERMOLI – Il presidente del consiglio comunale Annibale Ciarniello comunica di aver convocato il consiglio comunale per il giorno 29 luglio 2022 alle ore 17:30 in prima convocazione e per il giorno 30 luglio 2022 alle ore 18:30 in seconda convocazione presso la Sala Consiliare, in seduta Ordinaria, anche in modalità telematica, per la trattazione del seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. PIANO Delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2022/2024 – aggiornamento

2. VARIAZIONE Al piano triennale delle opere pubbliche 2022/2024 e all’elenco annuale dei lavori per l’anno 2022 – delibera di giunta comunale n. 172 del 23.06.2022 – ratifica.

3. DELIBERAZIONE Di g.c. N. 173 del 23.06.2022: variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2022/2024 (art. 175, comma 4, del d.lgs. N. 267/2000) e al dup 2022/2024. Ratifica

4. APPROVAZIONE Dell’assestamento generale e salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’esercizio 2022 (art. 175, comma 8 e art. 193 del d.lgs. N. 267/2000)

5. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – negoziazione assistita contenente l’accordo sulle competenze legali relative all’incarico conferito con g.c. N.277/2013 relativa al giudizio tar molise nidaco costruzioni s.r.l. C/ comune di termoli e t.u.a. S.p.a. R.g. 162/2013 sentenza n. 117/2019.

6. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio – sentenza giudice di pace nr. 15/2016 del 26/01/2016 – incarico professionale –

7. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza del giudice di pace di termoli n.69/2022 r.g.c. N.553/2021 cron.n.486/2022 rep.n.39/2022

8. RICONOSCIMENTO Di debito fuori bilancio – sentenza del giudice di pace di termoli n.79/2018 r.g.c.n.758/2017 cron.n.973/2018 e sentenza del tribunale di larino n.524/2021 rg.n.1165/2018

9. RICONOSCIMENTO Debito fuori bilancio integrazione sentenza del giudice del lavoro del tribunale di larino n.66/2021 – integrazione trattamento contributivo e previdenziale

10. COSTITUZIONE Convenzione tra la provincia di campobasso e il comune di termoli per la gestione in forma associata della sede di segreteria generale.

11. NOMINA Collegio dei revisori dei conti.

12. INTERPELLANZA Prot. N. 43009 del 07.07.2022, avente ad oggetto” cartello passo carrabile carente dei requisiti previsti per legge”.

13. INTERPELLANZA Prot. N. 43010 del 07.07.2022 avente ad oggetto ” manufatto lungomare nord “.

14. INTERPELLANZA Prot. N. 45819 del 19.07.2022 avente ad oggetto ” modifica della localizzazione del centro pasti per la refezione scolastica “.