Termoli ha ospitato il Comitato Interreg IPA South Adriatic 2021–2027

Conclusa a Termoli la due giorni del Comitato Interreg IPA South Adriatic: focus su cooperazione, sostenibilità e sicurezza marittima

TERMOLI – Si è conclusa venerdì 7 novembre 2025, nella Sala Consiliare del Comune di Termoli, la due giorni del Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021–2027, che coinvolge Italia, Albania e Montenegro in un percorso di cooperazione transfrontaliera finanziato con oltre 81 milioni di euro di fondi europei.

L’Italia partecipa al programma attraverso la Regione Puglia, in qualità di Autorità di Gestione, e la Regione Molise come partner istituzionale. Dopo una prima giornata dedicata all’analisi dello stato di avanzamento e alle priorità strategiche, la seconda ha visto la presentazione di progetti concreti nei settori della sicurezza marittima, della resilienza costiera e della valorizzazione sostenibile delle infrastrutture portuali.

Tra i progetti di punta, il progetto ALMONIT ha portato alla realizzazione di una nuova stazione marittima nel porto di Termoli, dotata di impianto fotovoltaico e progettata secondo criteri di efficienza energetica. «Fino al 2019 esisteva solo un servizio di biglietteria poco organizzato – ha ricordato Gaspare Tocci, Responsabile della Cooperazione Territoriale Europea della Regione Molise – oggi, grazie ad ALMONIT, il porto offre una struttura moderna e funzionale, in particolare per la rotta verso le Isole Tremiti».

Altro progetto di rilievo è TO BE READY, che ha sviluppato un modello operativo transfrontaliero per la gestione delle emergenze naturali, come alluvioni, terremoti e incendi boschivi, grazie a una rete di operatori, droni, tecnologie avanzate e una control room mobile.

«Il Programma Interreg IPA South Adriatic è un’opportunità concreta per costruire un’area adriatica più integrata e sostenibile – ha dichiarato Claudio Polignano, Autorità di Gestione – accompagnare Albania e Montenegro verso l’Unione Europea è un impegno che ci onora. Ci auguriamo di vedere il Montenegro nell’UE entro il 2026 e l’Albania entro il 2027».

All’incontro hanno partecipato le delegazioni istituzionali di Albania e Montenegro, rappresentate rispettivamente da Eridana Çano (SASPAC) e Milos Marković (Ministero degli Affari Europei), insieme a rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, dell’Autorità di Gestione, del Segretariato Congiunto e dei referenti regionali di Molise e Puglia.