Termoli ospita il Comitato di Sorveglianza Interreg IPA South Adriatic

Il 6 e 7 novembre 2025 a Termoli il Comitato Interreg IPA South Adriatic riunisce Italia, Albania e Montenegro per rafforzare la cooperazione

TERMOLI – Termoli diventa crocevia della cooperazione adriatica con il Comitato di Sorveglianza del Programma Interreg IPA South Adriatic 2021-2027, che riunisce rappresentanti istituzionali di Italia, Albania e Montenegro per discutere l’attuazione del programma e le nuove opportunità di sviluppo condiviso.

A fare gli onori di casa sarà la Regione Molise, insieme al Comune di Termoli. I saluti istituzionali saranno affidati ad Andrea Di Lucente, Vicepresidente e Assessore regionale, e al Sindaco Nicola Antonio Balice, che sottolineeranno il ruolo strategico del programma per il rafforzamento delle relazioni tra le due sponde dell’Adriatico.

Tra i partecipanti, figure di rilievo come Gilles Kittel della Commissione Europea, Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma, e rappresentanti del Dipartimento per le Politiche di Coesione e per il Sud, oltre alle delegazioni di Albania e Montenegro e ai partner delle Regioni Puglia e Molise.

Il Comitato rappresenta un momento chiave di confronto e coordinamento tra i Paesi partner, con l’obiettivo di promuovere un Sud Adriatico più intelligente, verde, connesso e inclusivo. Il programma, cofinanziato dall’Unione Europea con oltre 81 milioni di euro, si fonda sui risultati del precedente Interreg IPA Italia-Albania-Montenegro 2014-2020 e punta a intensificare la cooperazione transfrontaliera attraverso azioni congiunte tra istituzioni e realtà non profit.