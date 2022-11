TERMOLI – Il Comune di Termoli aderisce alla Giornata Internazionale del Diabete prevista per lunedì 14 novembre. Per l’occasione si terranno anche in città una serie di eventi organizzati dal Simdo (Società Italiana Metabolismo, Diabete ed Obesità) in collaborazione con l’Archeoclub e il Comune di Termoli.

Per tre giorni, dal 12 al 14 novembre, il municipio di Via Sannitica si colorerà di blu durante le ore serali proprio per sottolineare mantenere alta la sensibilizzazione sulla malattia e le problematiche correlate.

Domenica mattina, a partire dalle ore 9,30 con partenza nei pressi del Belvedere dei Fotografi, si terrà una camminata durante la quale il presidente dell’Archeoclub Oscar De Lena racconterà e mostrerà i luoghi in cui si svolse la “Battaglia di Termoli” dal 3 al 6 ottobre del 1943. Infine in via XX settembre alle ore 11, alla presenza del Sindaco Francesco Roberti e del presidente Sidmo Molise e Abruzzo Carla Scarano, sarà inaugurata una panchina blu, colore simbolo del diabete.