39° Trofeo Città di Termoli di bocce: il resoconto

TERMOLI – Profeti in patria: i termolesi Stefano Pellicanò e Amedeo Morlacchetti hanno vinto il 39° Trofeo Città di Termoli, gara nazionale di bocce, specialità Coppia, organizzata dall’ASD Madonna delle Grazie Termoli del presidente Gianfranco Di Fonso. I portacolori della società organizzatrice hanno battuto, al termine di una equilibratissima finale, la coppia campana, formata da Giuseppe Ferrara (ex Monforte Campobasso) e Vincenzo Iaccarino della società Città di Nola. Appassionante la finalissima, conclusa con un’ultima tornata da capogiro per Pellicanò e Muchetti che, sotto 10-8, hanno conquistato i quattro decisivi punti del sorpasso e del 10-12 finale. Terza posizione per la coppia laziale dell’ASD Gaeta, composta da Antonio Salone ed Enzo Espositore.

Quarto posto per Giovanni Marrone e Agostino Mogavero dell’ASD Apice. Quinta e settima piazza per altre due coppie della Madonna delle Grazie Termoli: Nazzareno Morlacchetti e Caterina Morlacchetti (quinti), Giuseppe Fratangelo e Rino Pietronigro (settimi). Tra di loro, Valentino Grieco e Stefano Barbato dell’ASD Padulese. Il direttore di gara è stato l’arbitro nazionale Domenico Di Natale dell’AIAB Pescara; gli arbitri di campo, invece, Tiziano Muchetti e Renato Mobilia. Alle finali e alle premiazioni presente il Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato, che, d’accordo col numero uno della società giallorossa di via Asia, ha dato appuntamento alla 40^ edizione, per la quale si lavorerà affinché si possa organizzare un evento di primo piano con la partecipazione di alcuni dei big azzurri della disciplina boccistica.