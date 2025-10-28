Termoli, turismo in crescita: +5% negli arrivi a settembre

A settembre 2025 Termoli registra +5% negli arrivi e +4,4% nelle presenze. Boom di turisti stranieri, soprattutto da Canada, USA e Argentina

TERMOLI – Il turismo a Termoli nel mese di settembre registra un buon andamento: + 5% negli arrivi di turisti italiani e stranieri, in strutture alberghiere ed extralberghiere rispetto al 2024, + 4,4% nelle presenze pari a 17.659 viaggiatori.

Sono i dati rilevati dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise nelle strutture alberghiere, B&B, case vacanza, affittacamere della città durante il mese di settembre 2025. La crescita più consistente riguarda i turisti stranieri: + 31,6% negli arrivi e +20,2 nelle presenze. Gli italiani, invece, sono al +1% nelle presenze.

Gli arrivi rappresentano il numero di turisti che soggiornano in una struttura ricettiva in un periodo ed è un dato fondamentale per misurare i flussi turistici; le presenze, invece, indicano il numero totale di notti trascorse dai clienti, sia italiani che stranieri, in alberghi, B&B e residence.

Anche per il mese di settembre, come già rilevato nel mese di agosto scorso, i viaggiatori arrivati a Termoli per le vacanze hanno preferito gli alberghi dove si è registrato un +18,3% negli arrivi (italiani e stranieri) e +27,6% nelle presenze.

Nelle strutture extralberghiere come B&B, residence, case vacanze e affittacamere, gli arrivi sono al +2,9% mentre le presenze sono negative -11,8%. A calare sono stati soprattutto i turisti italiani: -5,6% negli arrivi e -17,2% nelle presenze mentre gli stranieri sono al +28,5% negli arrivi e +13,6% nelle presenze.

Da gennaio a settembre 2025, i viaggiatori giunti a Termoli sono attestati al +9,7% negli arrivi e a -8,5% nelle presenze pari a 60.285. La permanenza media annuale in città è di 3,22. Da segnalare una presenza maggiore di turisti da Canada, Usa e Argentina.