Tirocini extracurriculari, le strategie di programmazione a Termoli

Illustrate le strategie di programmazione per l’area urbana di Termoli dei tirocini per inoccupati e sostegno delle imprese nelle destinazioni turistiche

TERMOLI – Essere vicini alle esigenze dei cittadini attraverso una attenta programmazione territoriale. Valorizzare e promuovere tutti quei mezzi che possono servire ad avvicinarsi il più possibile alle necessità dei cittadini.

Con queste premesse, nella sala consiliare del Comune di Termoli, sono state presentate le linee programmatiche e la “Strategia di Sviluppo Urbano Sostenibile Area Urbana di Termoli Por Molise Fesr e relativo programma Poc 2014/2020 che prevede l’Asse 6 per l’occupazione da destinare a tirocini extra curriculari con due misure, la prima per persone di età compresa tra i 18 e i 40 anni e la seconda da 41 a 60 anni.

L’asse 3, invece è rivolto a sostegno della competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche. Ad illustrare tutte queste opportunità erano presenti il Sindaco di Termoli Nicola Balice, l’assessore all’Area Urbana del Comune di Termoli Silvana Ciciola, il president del Consiglio Comunale Annibale Ciarniello, l’assessore regionale alla Programmazione Europea Michele Iorio e Alberta De Lisio, dirigente regionale alla Programmazione Por Fesr/Fse e Marcello Vecchiarelli dirigente del settore V “Assistenza alla Persona, Ced e Informativi del Comune di Termoli.

L’Asse 6, inerente all’occupazione, riguarda l’orientamento e la promozione al lavoro a favore di disoccupati, il progetto “T.O.O.L.” inerente a tirocini extracurriculari di promozione, orientamento al lavoro di giovani disoccupati tra i 18 e i 40 anni e il progetto “F.O.R.” per i disoccupati di età compresa tra 41 e 60 anni.

L’avviso per il progetto “S.I.T.I.” 2.0 Asse 3, competitività del sistema produttivo, propone il “sostegno alla competitività delle imprese nelle destinazioni turistiche, attraverso interventi di qualificazione dell’offerta e innovazione di prodotto/servizio, strategica ed organizzativa”.

La misura S.I.T.I. seleziona quindi imprese innovative nell’industria dell’accoglienza turistica mediante diversificazione di prodotti e servizi. Evidenziata nei vari interventi la necessità di adeguare la formazione al mondo del lavoro con i Comuni ricadenti, in questo caso nell’Area Urbana del Comune di Termoli, che avranno la possibilità di indicare le proprie priorità per programmare i successivi interventi. A disposizione, complessivamente, diciassette milioni di euro proprio per favorire il lavoro dipendente e l’occupabilità degli inoccupati. Ringraziamenti sono stati rivolti all’Ufficio Europa del Comune di Termoli per il Lavoro svolto.

“Questa iniziativa – ha detto il Sindaco di Termoli Nicola Balice – fa bene al territorio e fa bene al welfare. É uno strumento di politica attiva che può fornire un valore aggiunto e serve a chi ne ha bisogno, quindi gli inoccupati. Può favorire in reinserimento nel mondo del lavoro, è uno strumento importante che speriamo nel prossimo futuro, possa essere anche implementato”.

“La strategia urbana – ha detto l’assessore regionale alla Programmazione Michele Iorio – è un processo di programmazione che si realizza con il coinvolgimento delle città. Si tratta di una programmazione che è strettamente collegata alle esigenze del territorio. Devo dare atto che a Termoli c’è una vivacità particolare e la struttura comunale si è già messa a disposizione e i programmi sono già impostati e si comincia a lavorare sul progetto complessivo. Spero che ci possa essere la possibilità di affrontare una seconda fase, una volta terminata questa prima, con interventi finanziari complementari ed aggiuntivi perché ritengo che le amministrazioni che meritano di essere aiutate sono quelle che realizzano progetti e Termoli sta dimostrando di farcela”.

“Devo dire – ha concluso l’assessore all’Area Urbana del Comune di Termoli Silvana Ciciola – che la seconda forma dei tirocini, quella che va dai 41 ai 60 anni, è stata una mia richiesta specifica in quanto vedendo il mercato del lavoro, in questa fascia di età di sono poche opportunità per rientrare nel mondo del lavoro. Ma ci sono anche finanziamenti e progetti per imprese turistiche che sono fondamentali per il nostro territorio, illustreremo agli operatori come presentare progetti e aderire ai fondi. In questo caso, possono partecipare aziende che sono già sul mercato e nuove aziende. Tutto ciò riguarda la prima strategia urbana di Termoli che oltre al nostro Comune comprendeva anche Guglionesi, San Giacomo e Campomarino. Negli ultimi giorni abbiamo fatto invece una riunione, dove si è costituita una cabina di regia, che comprende dieci comuni e non più quattro dell’Area Urbana di Termoli. Abbiamo 17 milioni di euro a disposizione, la strategia urbana si muove in due modi. A regia, tutti i dieci Comuni possono progettare insieme con gli stessi obiettivi oppure progettare singolarmente in base alle esigenze dei singoli”.

I TRE AVVISI CON I RELATIVI MODULI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:

Avviso pubblico “F.O.R.” – 33 tirocini extracurriculari di promozione, orientamento e formazione al lavoro in favore di disoccupati di età compresa tra 41 e 60 anni

https://www.comune.termoli.cb.it/novita/avviso-pubblico-per-n-33-tirocini-extracurriculari-di-promozione-orientamento-e-formazione-al-lavoro-in-favore-di-disoccupati-di-eta-compresa-tra-41-e-60-anni/

Avviso pubblico “T.O.O.L.” – 35 tirocini formativi extracurriculari per giovani disoccupati di età compresa tra 18 e 40 anni

https://www.comune.termoli.cb.it/novita/avviso-pubblico-denominato-progetto-t-o-o-l-35-tirocini-extracurriculari-per-giovani-disoccupati-di-eta-compresa-tra-i-18-40-anni/

Avviso pubblico “S.I.T.I.” 2.0 – Sostegno alle imprese turistiche innovative

https://www.comune.termoli.cb.it/novita/autorita-urbana-di-termoli-asse-3-azione-3-2-1-avviso-pubblico-s-i-t-i-2-0-sostegno-alle-imprese-turistiche-innovative-fondi-poc-molise-fesr-fse-2014-2020-economie-residue-pubblicazio/