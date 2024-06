Trofeo ‘Maestro Vittorio Delli Quadri’ ad Agnone: vince la Monforte Campobasso

AGNONE – Si è svolto, ad Agnone, il Trofeo ‘Maestro Vittorio Delli Quadri’, una competizione regionale di bocce che ha visto la partecipazione di 16 terne a invito, in rappresentanza di società molisane affiliate alla FIB. L’evento è stato disputato al bocciodromo, per l’occasione re-inaugurato di Agnone con la presentazione della nuova società bocciofila, il Circolo San Pio Agnone. La gara è stata vinta dalla terna composta da Antonio Verdone, Giovanni Colitti e Luigi Massimo della Monforte Campobasso.

Al secondo posto Gaudenzio Colalillo, Gianfranco Notte e Nicola Fiorilli dell’Abc Castelpetroso. Il terzo e quarto posto sono stati appannaggio rispettivamente delle formazioni dell’Avis Campobasso, composte da Luca Iacobucci, Andrea Di Cesare, Luca Silvaroli e Alessandro De Castro, Antonio Di Tota, Maurizio Silvaroli. L’evento è iniziato con la cerimonia di re-inaugurazione del bocciodromo, che ha visto la partecipazione del sindaco di Agnone e Presidente della Provincia di Isernia, Daniele Saia, e del Presidente della FIB Molise, Giuseppe Formato.

La struttura, fondamentale per la comunità sportiva locale, è stata riattivata per creare un nuovo polo boccistico in Alto Molise. Il direttore di gara è stato Riccardo Forte, arbitro regionale dell’AIAB Molise. Presente anche il Presidente Onorario del Circolo San Pio, Agnone, Enzo, figlio del Maestro Vittorio Delli Quadri, e i dirigenti della FIB Molise. Insieme al presidente Giuseppe Formato, anche il vice Pasquale Mangione, i consiglieri Mario Perrella e Riccardo Forte, i Delegati Provinciali FIB Campobasso e FIB Isernia, Antonio Di Tota e Gregorio Valente.

Per il Circolo San Pio Agnone erano presenti il presidente Raffaele Catolino e per la sezione bocce del Circolo il presidente Gianfranco Oriente, il vice Roberto Bianchini e il segretario Raffaele Panicone. Il Trofeo ‘Maestro Vittorio Delli Quadri’ ha dimostrato ancora una volta l’importanza dello sport nella promozione della coesione sociale e del benessere collettivo, celebrando la passione per le bocce con la prima di una lunga serie di giornate all’insegna delle bocce ad Agnone.