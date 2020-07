Turismo è Cultura 2020, si riparte

ALTILIA – “Turismo è Cultura 2020: ripartiamo da dove la pandemia aveva fermato l’incredibile lavoro messo insieme in questi due anni, che ci è valso la ribalta nazionale ed internazionale. Altilia a fare da scenario ad una conferenza stampa nella quale abbiamo sottolineato il lavoro fatto, la nuova opportunità per amministrazioni e associazioni, attraverso il bando 2020 pubblicato oggi, di finanziamento fino al 70% degli eventi e quanto faremo nei prossimi mesi per lo sviluppo dei settori turismo e cultura in Molise”. Così l’assessore regionale al turismo Vincenzo Cotugno.

Nel corso della mattinata c’e stato anche un incontro con i primi turisti di stanza a San Giovanni in Galdo, “letteralmente impressionati – riferisce Cotugno – dalla bellezza della nostra regione”, e con una troupe della tv nazionale francese alle prese con un reportage sul “fenomeno” Molise.