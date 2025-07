“Tutta questa felicità”, presentazione del romanzo a Campobasso

CAMPOBASSO – Giovedì 10 luglio 2025 a Campobasso, alla libreria Giunti Centro Commerciale Centro Del Molise S.s. 87, Contrada Colle delle Api, alle 18:30, incontro per parlare d’amore, dolore e rinascita, e del nuovo romanzo “Tutta questa felicità”.

“Sarà l’occasione per abbracciarci e raccontarci un po’ di noi. Per chi ha voglia di iniziare davvero ad amarsi. Per chi ha voglia di rinascere. Anche quelle di quest’anno, saranno presentazioni diverse, speciali! Molto più simili a gruppi di riflessione “circolari” con scambio reciproco di emozioni ed esperienze (fosse anche solo con uno scambio di sguardi…). Durante le presentazioni, oltre ai pennarelli, saranno disponibili dei foglietti bianchi, dove ognuno potrà scrivere qualcosa (in modo anonimo) di emozionale di cui vi dirò durante gli incontri. Sarà un gioco, semplice, ma sarà bello. Per ora non vi anticipo altro…” riferisce l’autore.

Sinossi