Unimol: “Classifica atenei Censis? Leggere bene tutti i dati”

CAMPOBASSO – “Sono stati pubblicati nei giorni scorsi i dati del Censis che vedono l’Università del Molise penalizzata sulle voci generali, mentre le classifiche dello stesso Censis sono decisamente diverse e migliori per quanto riguarda la didattica, dove spesso Unimol supera Atenei di grandi dimensioni e di lunga tradizione. Le classifiche ufficiali degli Organi ministeriali, quelle della valutazione della qualità della ricerca e quella delle abilitazioni nazionali, sono decisamente lusinghiere per l’Ateneo molisano. Purtroppo alcuni organi di informazione danno solo voce alle prime che, in gran parte, non dipendono dalla nostra università: infatti, l’occupabilità dipende dal contesto territoriale così come gran parte dei servizi e delle borse di studio”.

Così, in una nota, l’Unimol – Università del Molise. “Certo – prosegue il documento – ci sono alcuni dati, come quelli dell’internazionalizzazione, anche questa parzialmente dovuta all’attrattiva contestuale, che possono essere migliorati e per i quali sono state già intraprese azioni, come la creazione di doppi titoli con università estere, che daranno i loro frutti negli anni”.