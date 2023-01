Universo Magnolia, il programma delle giovanili 24-28 gennaio

CAMPOBASSO – Sette partite – due al maschile e cinque al femminile – nell’arco di altrettanti giorni. L’ultima settimana del mese di gennaio si prospetta particolarmente piena per l’universo del settore giovanile dei team orbitanti intorno a Magnolia.

Sul fronte femminile, i #fiorellinidacciaio (team under 17 impegnato in un torneo combinato con l’under 19) saranno attesi dal confronto con le pari categoria del Magic Chieti per l’ultima del girone di andata con la certezza del titolo di campionesse d’inverno con palla a due nel pomeriggio alle ore 17.

La Magnolia Campobasso under 15 sarà di scena a Lanciano (palla a due alle ore 17.15) con la possibilità di completare la prima fase a punteggio pieno da leader.

Sul versante machile, invece, domani scendono in campo (palla a due alle ore 19.45) i ragazzi dell’under 19 della Ennebici. Il gruppo affidato a Rosario Filippono sarà chiamato al derby coi cugini termolesi della Molise Basket Young (fanalino di coda senza punti all’attiva) per l’ultima giornata della prima fase nel girone C del fronte Silver con la certezza del proprio primato già a quota dodici punti.

Mercoledì, poi, alle 16.45 a disimpegnarsi saranno gli under 15 guidati da Fabio Ladomorzi della Cestistica Campobasso chiamati alla trasferta termolese sul campo della leader Ballers Lab per la nona giornata (la penultima della prima fase) del girone A di prima fase nella categoria Silver. Per loro, peraltro, venerdì alle ore 18, impegno anche a Vazzieri contro il Vasto Basket secondo della classe. Due gare, insomma, che potranno spingere con forza i campobassani, attualmente quarti a quota otto.

Nel mezzo, giovedì alle 19.20, seppur a campi invertiti, la sfida con Vasto si ripeterà anche per l’Ennebici under 17 guidata da Rosario Filipponio che, contro gli istonici, nell’ottava giornata del proprio girone A di prima fase per la fascia Silver cercherà di mantenere la sua posizione di leadership (al momento condivisa con i cugini di Venafro ed Atessa).

Infine, sabato – ore 16 – nel novero del torneo regionale molisano under 14 la Cestistica Campobasso se la vedrà, a Vazzieri, col Basket Venafro per quella che sarà la seconda giornata.