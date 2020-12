V-Day in Molise, primi due vaccinati a Pietracatella

L’Amministrazione comunale ed il Sindaco Tomassone: “un orgoglio per la nostra comunità. Sono simbolo di impegno, esempio e dedizione nella lotta contro il Covid-19”

PIETRACATELLA – Oggi è partita la campagna di vaccinazione di massa nei 27 Paesi dell’Unione europea che hanno ricevuto le prime dosi del farmaco sviluppato da Pfizer/BioNTech. Il Vaccine Day è arrivato anche in Molise con le prime 50 dosi e tra i primi ad essere vaccinati anche due pietracatellesi infermieri che ogni giorno dall’inizio della pandemia stanno donando corpo, anima e cuore per aiutare i malati.

“Da parte di tutta la cittadinanza e dell’Amministrazione comunale un grazie infinito per il loro impegno ed esempio a Claudia Marcucci e Domenico Di Vito”. Riportiamo le parole di Claudia in un intervista ai giornali: “Non ho avuto paura. L’amore verso gli altri e noi stessi perché dobbiamo combattere in primis. Il messaggio che vogliamo lanciare è quello di ottimismo: vaccinatevi”.

“In questa giornata simbolica e storica il messaggio da cogliere è uno solo: il vaccino è l’arma più potente che abbiamo per combattere la pandemia. – dice il sindaco Antonio Tomassone – Vaccinarsi è un atto di responsabilità, personale e collettiva, dal quale non possiamo e non dobbiamo esimerci”.

Nel frattempo l’Amministrazione comunale ricorda a tutti di continuare a rispettare le regole fondamentali anti-contagio e le normative dei DPCM. “Questa estenuante partita è entrata nei minuti di recupero, sarebbe sciocco abbassare la guardia proprio adesso”.