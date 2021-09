Visita guidata nel borgo di Campobasso, il report del 5 settembre

CAMPOBASSO – Si è svolta domenica 5 settembre, la passeggiata “Viaggio nel tempo, visita guidata nel borgo di Campobasso” organizzata dall’Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, in collaborazione con l’Associazione Centro Storico.

L’evento ha riscosso un grande successo al punto da registrare un immediato tutto esaurito, dopo sole due ore dalla sua pubblicazione sui social dell’Associazione. Questo è stato reso possibile grazie all’innovativa formula con la quale l’iniziativa si è presentata al pubblico: oltre ad essere una visita in notturna del centro storico del capoluogo molisano, i partecipanti sono stati accompagnati da quattro personaggi in costume di diverse epoche che hanno dato voce alla storia di Campobasso. La visita ha fatto quindi scoprire, o riscoprire, diversi luoghi della storia, alcuni poco conosciuti, spingendo il pubblico ad ammirare la città con emozionanti panorami dall’alto del Castello Monforte sino ai misteriosi e suggestivi ipogei di una Campobasso storica tutta da scoprire.

A conclusione dell’evento, a tutti i partecipanti, è stata offerta una degustazione enogastronomica con alcune delle eccellenze del territorio molisano.

Per questo, un ringraziamento per la riuscita della “passeggiata nel tempo” va anche alla Fondazione Italiana Sommelier Molise, per il supporto organizzativo, e al Centro Tartufi Molise, all’Azienda Colle Sereno ed a Bibenda Galleria del vino, per il sostegno.

L’Associazione pro Crociati e Trinitari sta organizzando nuove date nelle quali svolgere ulteriori visite, così da coinvolgere anche coloro che, a causa dei posti limitati nel rispetto delle normative anti Covid-19, non hanno potuto prendere parte all’iniziativa. Queste, in fase di definizione, saranno comunicate a breve sulla pagina facebook dell’Associazione.