AGNONE – L’Ambito Territoriale Sociale di Agnone ha emanato apposito avviso pubblico, in coerenza e in attuazione delle D.G.R. n. 11 del 21/01/2022, della Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 1812 del 30/03/2022 e della Determinazione Dirigenziale della Regione Molise n. 3493 del 23/06/2022 relativamente alla presentazione di progetti di “Vita indipendente”.

Il progetto proposto dall’ATS di Agnone intende realizzare un modello sperimentale per garantire il diritto a una vita indipendente ai soggetti con disabilità, come previsto dalle linee guida ministeriali e dalla Legge Regionale n. 18/2010. Per “vita indipendente” si intende il diritto della persona con disabilità all’autodeterminazione e al controllo del proprio quotidiano e del proprio futuro.

L’Avviso pubblicato per la “Vita Indipendente”, pertanto, intende offrire la possibilità alla persona adulta con disabilità di autodeterminarsi e di poter prendere decisioni e scelte riguardanti la propria vita, alla pari con le persone non disabili, attraverso interventi personalizzati e finalizzati alle necessità individuali. Tali interventi si configurano come prestazioni indispensabili a condurre una vita autonoma attraverso misure di sostegno al reddito che permettano di scegliere tra i servizi necessari a completare o favorire la propria autonomia, di assumere autonomamente l’assistente personale, garantire il trasporto sociale, favorire le attività di inclusione sociale e relazionale del disabile e favorire un percorso di housing o co-housing.

Il beneficiario deve possedere i seguenti requisiti generali:

avere un’età compresa tra i 18 ed i 64 anni;

essere affetto da una disabilità che non sia determinata da naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità;

essere in possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 o di invalidità (fisica, psichica e sensoriale) certificata ai sensi della L. n. 18 del 1980, dalla L. n. 509 del 1988 e con eventuale indennità di accompagnamento (L. n. 508 de 1988);

essere residente in uno dei comuni dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone da almeno 12 mesi prima della pubblicazione dell’Avviso;

La domanda di partecipazione dovrà essere inviata ALL’AMBITO TERRITORIALE SOCIALE DI AGNONE all’indirizzo: “Ufficio di Piano – Largo Dante Alighieri, n. 51 – 86081 Agnone (IS)” nelle seguenti modalità:

1. inoltrata a mezzo raccomandata A/R utilizzando una busta chiusa che riporti la seguente dicitura: “Domanda di ammissione Progetto di Vita Indipendente” (non farà fede il timbro postale, ma la data di ricevimento a pena di inammissibilità);

2. inoltrata a mezzo PEC dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone al seguente indirizzo: ambitoagnone@pec.it;

3. consegnata a mano all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone o per il tramite degli sportelli di cittadinanza del Comune di residenza del beneficiario, Comuni comunque facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone di seguito riportati: Agnone, Belmonte del Sannio, Capracotta, Carovilli, Castel del Giudice, Castelverrino, Pescopennataro, Pietrabbondante, Poggio Sannita, San Pietro Avellana, Sant’Angelo del Pesco, Vastogirardi.

Le istanze di ammissione al Programma in oggetto dovranno essere presentate dal 20 Settembre 2022 ed entro e non oltre le ore 12.00 del 18 Novembre 2022, secondo una delle suddette modalità.

Tutta la modulistica sarà disponibile presso gli Uffici di Cittadinanza dei Comuni facenti parte dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, nonché scaricabili dal sito istituzionale del Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale di Agnone: www.comune.agnone.is.it e sul sito dell’Ambito www.ambitoagnone.it.

Per qualsiasi informazione o supporto nella compilazione della domanda ci si può rivolgere allo all’Ambito Territoriale Sociale di Agnone, Piazza Dante Alighieri 51 – 86081 AGNONE, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 13,00 tel. 086577369 info@ambitoagnone.it