Il 23 aprile a Mirabello Sannitico arriva “Voglio Tornare negli Anni ’90®”: musica, effetti speciali e ingresso gratuito

MIRABELLO SANNITICO – Mirabello Sannitico si prepara a fare un tuffo negli anni ’90 in occasione della festività di San Giorgio Martire, con uno degli show più amati d’Italia. Giovedì 23 aprile, in Piazza Vittorio Veneto, arriva infatti Voglio Tornare negli Anni ’90®, il live che negli ultimi anni ha conquistato piazze e festival di tutto il Paese grazie alla sua energia travolgente e alla capacità di riportare il pubblico dentro l’immaginario pop di un’intera generazione.

Lo spettacolo, a ingresso gratuito, inizierà alle 21:30 e promette un concentrato di effetti scenici e divertimento: coriandoli, stelle filanti, bolle, geyser, mascotte e un vero Snow Show che trasforma la piazza in un piccolo set da discoteca anni ’90. Non mancheranno animazione, momenti interattivi e gadget esclusivi pensati per il pubblico.

La “macchina del tempo” del format, come amano definirla gli organizzatori, è pronta a riportare Mirabello Sannitico nell’epoca delle hit dance, dei colori fluo e delle feste di piazza che univano generazioni diverse. Un appuntamento pensato per famiglie, giovani e nostalgici, che si inserisce nel programma delle celebrazioni dedicate al santo patrono.