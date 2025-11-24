Volley A3, Spike Devils Campobasso battono Napoli 3-1

Campobasso supera Napoli 3-1 e conferma l’imbattibilità interna. Valchinov e Morelli trascinano i rossoblù al secondo posto

CAMPOBASSO – Gli EnergyTime Spike Devils Campobasso dimenticano lo stop di Reggio Calabria e confermano la propria imbattibilità interna, superando al PalaVinchiaturo il Gaya Energy Napoli con il punteggio di 3-1 (26-24, 25-16, 10-25, 25-22).

Per i rossoblù si tratta del terzo successo casalingo consecutivo, il quarto complessivo in cinque giornate, che vale quota 11 punti e il secondo posto in classifica, un record per la società del presidente Pulitano.

La partita

Contro la formazione allenata da Nello Mosca, gli Spike Devils si affidano alla coppia d’oro Valchinov-Morelli: 27 punti per lo schiacciatore bulgaro, 24 per l’opposto. Il primo set è un’altalena di emozioni, con Campobasso capace di rimontare dal 19-21 e chiudere ai vantaggi 26-24.

Il secondo parziale è dominio assoluto dei padroni di casa, avanti 8-4, poi 16-7 e infine 25-16. Nel terzo set, invece, arriva il black-out: Napoli approfitta della confusione dei molisani e del cartellino rosso a Graziani, imponendosi nettamente 25-10.

Il quarto set diventa una prova di carattere: dopo essere stati sotto 5-8 e 14-16, i rossoblù reagiscono e ribaltano il punteggio fino al 25-22 finale che consegna la vittoria.

Le parole del tecnico

«Sapevamo dell’importanza della partita contro una squadra alla ricerca di punti – ha dichiarato l’allenatore Giuseppe Bua –. Nel primo set siamo partiti contratti, ma siamo stati bravi a reagire. Nel secondo abbiamo fatto bene, nel terzo un black-out ci è costato caro. Nel quarto abbiamo commesso qualche errore, ma ci abbiamo creduto e non abbiamo mollato. È un exploit importante, ma il nostro obiettivo resta la salvezza».

Prossimo impegno

Sabato sera i rossoblù saranno di scena a Tricase contro il Lecce, con la possibilità di proseguire il cammino positivo e consolidare la propria posizione in classifica.

Tabellino

ENERGYTIME SPIKE DEVILS CAMPOBASSO-GAYA ENERGY NAPOLI 3-1 (26/24, 25/16, 10/25, 25/22)

CAMPOBASSO: Graziani 7, Bartolini 4, Morelli 24, Valchinov 27, Arienti 4, Melato 2, Consonni (L); Aretz 1, Del Fra, Salvador. Ne: Ciampa, Rescignano, Cometti e De Nigris (L2). All.: Bua.

NAPOLI: Piazza 2, Darmois 14, Saccone 11, Ferri 24, Scita 7, Lanciani 7, Ardito (L); Romano 2, Didonato, Starace, Russo. Ne: Piscopo e Volpe (L2). All.: Mosca.

ARBITRI: Proietti (Terni) e Galteri (Perugia).

NOTE: cartellino rosso a Graziani (Campobasso) sul 5-12 del terzo set. Durata set: 30’, 27’, 23’ e 34’. Campobasso: battute vincenti 3, battute sbagliate 10, muri 12. Napoli: bv 2, bs 9, m 12.