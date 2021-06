Webinar con studiosi e operatori del settore su ‘Pascoli di carta’, libro-denuncia su abusi e truffe

CAMPOBASSO – Domani, 30 giugno, alle ore 18 il Centro di ricerca ‘Biocult’ dell’Università del Molise e ‘Rete Appia per la pastorizia’ presenteranno il volume di Giannandrea Mencini, ‘Pascoli di carta – Le mani sulla montagna’. Un testo che denuncia storture, abusi e truffe cresciute in questi anni intorno ai terreni comuni di pastorizia e alle quote private acquistate appositamente per sversamenti di liquami e altre pratiche inquinanti o per l’uso improprio di quei territori solo a fini di riscossione di quote della Politica agricola comune (Pac).

Mencini ha attraversato tutto Paese documentando l’uso dei pascoli che le mafie hanno veicolato in questi anni determinando incuria e trascuratezza dei territori e del paesaggio anziché cura e attenzione, abuso e sfruttamento indiscriminato, attenzione amorevole, come ricorda don Luigi Ciotti nella premessa al testo. Sarà un webinar articolato con studiosi e operatori del settore: antropologi, geografi, giuristi, storici del paesaggio, economisti, zootecnici, allevatori e allevatrici che quotidianamente si misurano con le difficoltà causate da un uso scorretto e illegale dei territori di pastorizia e da un sistema di regolamentazione delle quote che non aiuta i pastori. Il webinar sarà trasmesso in diretta YouTube (https://retepastorizia.it).