XXIII Macchia Blues Festival il 21 e 22 luglio a Macchia d’Isernia

MACCHIA D’ISERNIA – Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’estate musicale molisana: il Macchia Blues Festival. La XXIII edizione della storica rassegna di musica e cultura blues nata nel 1996, sarà di scena, il 21 e 22 luglio, a Macchia d’Isernia, borgo medievale alle porte del capoluogo pentro.

Considerato dagli appassionati del genere e dagli esperti del settore come uno dei più importanti festival dedicato alle dodici battute di tutta Italia, il Macchia Blues, organizzato e promosso dall’associazione culturale “La Fenice” di Macchia d’Isernia, presenta, anche quest’anno, un cartellone notevole, concepito muovendosi in equilibrio tra nuove tendenze e tradizione, sperimentazione, valorizzazione di giovani talenti e promozione delle realtà musicali molisane.

Sugar Blue e Luke Winslow King, provenienti dagli USA, saranno gli ospiti di punta dell’edizione 2023, presenze che andranno ad ampliare la lista, di per sé già cospicua, di artisti di fama internazionale giunti in Molise grazie al Macchia Blues; nomi importanti come Johnny Winter, Rory Block, Carey Bell, Sandra Hall, Deitra Farr, Roberto Ciotti e Fabio Treves, solo per citarne alcuni. Artisti internazionali che si affiancano ad artisti nazionali e locali, Claudio Gregori, in arte Greg suonerà con la sua band romana Greg & the rockin’ revenge.

Il programma, curato nei minimi particolari, in questa edizione prevede una piacevole conferma, la collaborazione con una radio locale, DisisRadio, radio ufficiale del Macchia Blues. “Porta il tuo strumento e suona liberamente per le vie del paese”. Questo il motto a cui si è sempre ispirato il Macchia Blues, dare spazio e libero sfogo a chi vuole esprimersi con la musica. Non resta altro che venire a Macchia d’Isernia, in Piazza Elena ai piedi del Palazzo Baronale per godersi i concerti, con dell’ottima musica e anche del buon cibo.

CALENDARIO EVENTI 2023

MACCHIA D’ISERNIA – 21 luglio 2023

Ore 21.00 – The Grooemates

Ore 22.30 – Sugar Blue

Ore 24.00 – Ganja Blues (bar centrale)

MACCHIA D’ISERNIA – 22 luglio 2023

Ore 19.00 – Aperitivo in bues (Bar La Villa)

Ore 21.00 – Luca Tozzi and Blue Vision

Ore 22.30 – Luke Winslow King

Ore 24.00 – Greg and the Rockin’ Revenge