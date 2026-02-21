Accordo tra Molise e Abruzzo per il governo della mobilità sanitaria

CAMPOBASSO – I commissari alla sanità del Molise, Marco Bonamico e Ulisse Di Giacomo, hanno recepito i contenuti dell’Accordo bilaterale tra le Regioni Abruzzo e Molise per il governo della mobilità sanitaria e delle correlate risorse finanziarie.

L’accordo è riferito alle prestazioni sanitarie di assistenza specialistica ambulatoriale e ospedaliera erogate a carico del Sistema sanitario nazionale dalle strutture pubbliche e private accreditate dei Servizi sanitari regionali, ai cittadini residenti nelle regioni stipulanti e nel periodo compreso tra il primo gennaio 2026 e il 31 dicembre 2028.