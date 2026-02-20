Giornata ricca di cultura in Molise: mostre, incontri, presentazioni e tavole rotonde animano Campobasso, Termoli, Isernia e Guardiaregia
REGIONE – Il 20 febbraio in Molise si presenta come una giornata vivace, ricca di appuntamenti che intrecciano cultura, formazione, memoria e scoperta del territorio. Molisenews24.it ricorda che mentre nelle principali sedi espositive della regione proseguono mostre di grande richiamo (dall’affascinante “De Fabula narratur” all’Atrio della Provincia di Campobasso, alla grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, fino alla potente testimonianza artistica di Zehra Doğan al MACTE di Termoli) il calendario odierno offre incontri che raccontano un Molise curioso, attento e in continuo movimento.
La giornata si apre con momenti di riflessione e approfondimento: a Campobasso si parla di scuola, dati e cittadinanza, mentre a Termoli la Parrocchia di San Francesco d’Assisi ospita una tavola rotonda dedicata alla storia dei Cappuccini nel Basso Molise, un’occasione per riscoprire radici spirituali e tradizioni locali. A Guardiaregia, invece, il Centro Visite del WWF diventa il punto di partenza per un confronto sul turismo esperienziale, un tema sempre più centrale per chi vuole valorizzare il territorio in modo sostenibile.
Il pomeriggio si colora di immagini e parole: al Circolo Sannitico di Campobasso, Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza”, un viaggio fotografico che promette emozioni e sguardi nuovi sul mondo. A Isernia, infine, Mariateresa Altieri racconta la sua opera “Un’emozione chiamata Isernia”, un titolo che già da solo anticipa un legame profondo con la città e la sua storia.
MOSTRE
Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”
Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo
Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli
Dal 23 febbraio al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano
Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.
GLI EVENTI DEL 20 FEBBRAIO
Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”
Alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Termoli, tavola rotonda sulla storia dei Cappuccini nel Basso Molise
Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia
Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza” al Circolo Sannitico di Campobasso (ore 18)
Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia
PROSSIMI EVENTI IN MOLISE
21 febbraio
Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso
Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto
Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)
Torna la magia del Carnevale di Trivento
Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli
22 febbraio
Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada
Carnevale Monalciur a Monacilioni
Presentazione della silloge “Amori e altre derive” di Edvige Gioia nella Sala Consiliare di Macchia d’Isernia
Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso
“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli
23 febbraio
A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta
Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”
1 marzo
Tratturo Trail Molise a Capracotta
12 aprile
Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia
12 maggio
Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia
8 giugno
Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli
23 luglio
Pooh in concerto a Campobasso
1 agosto
Caparezza in concerto a Campoobasso
7 agosto
Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour
9 agosto
Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli
19 agosto