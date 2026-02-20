Giornata ricca di cultura in Molise: mostre, incontri, presentazioni e tavole rotonde animano Campobasso, Termoli, Isernia e Guardiaregia

REGIONE – Il 20 febbraio in Molise si presenta come una giornata vivace, ricca di appuntamenti che intrecciano cultura, formazione, memoria e scoperta del territorio. Molisenews24.it ricorda che mentre nelle principali sedi espositive della regione proseguono mostre di grande richiamo (dall’affascinante “De Fabula narratur” all’Atrio della Provincia di Campobasso, alla grande esposizione dedicata ai 150 anni dell’Impressionismo al Palazzo GIL, fino alla potente testimonianza artistica di Zehra Doğan al MACTE di Termoli) il calendario odierno offre incontri che raccontano un Molise curioso, attento e in continuo movimento.

La giornata si apre con momenti di riflessione e approfondimento: a Campobasso si parla di scuola, dati e cittadinanza, mentre a Termoli la Parrocchia di San Francesco d’Assisi ospita una tavola rotonda dedicata alla storia dei Cappuccini nel Basso Molise, un’occasione per riscoprire radici spirituali e tradizioni locali. A Guardiaregia, invece, il Centro Visite del WWF diventa il punto di partenza per un confronto sul turismo esperienziale, un tema sempre più centrale per chi vuole valorizzare il territorio in modo sostenibile.

Il pomeriggio si colora di immagini e parole: al Circolo Sannitico di Campobasso, Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza”, un viaggio fotografico che promette emozioni e sguardi nuovi sul mondo. A Isernia, infine, Mariateresa Altieri racconta la sua opera “Un’emozione chiamata Isernia”, un titolo che già da solo anticipa un legame profondo con la città e la sua storia.

MOSTRE

Fino al 27 febbraio, presso l’Atrio della Provincia di Campobasso, si potrà visitare la mostra “De Fabula narratur”

Fino al 15 marzo 2026, il Palazzo GIL di Campobasso ospita una grande mostra dedicata ai 150 anni dalla nascita dell’Impressionismo

Fino 16 maggio 2026 il MACTE di Termoli presenta “Io, Testimone”, la mostra di Zehra Doğan curata da Francesca Guerisoli

Dal 23 febbraio al Circolo Sannitico di Campobasso la mostra “Manifesta Resistenza” di Michele Montano

Domenica 1 marzo a Palazzo Santoro, a Bojano, il Collettivo artistico Merge ospiterà l’anteprima della nuova selezione di immagini curata da Paolo Patruno, che presenterà per l’occasione 36 fotografie scelte appositamente per questa tappa.

GLI EVENTI DEL 20 FEBBRAIO

Campobasso ospita “Dati, Scuola e Cittadinanza”

Alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Termoli, tavola rotonda sulla storia dei Cappuccini nel Basso Molise

Incontro sul turismo esperienziale al Centro Visite WWF di Guardiaregia

Francesco Comello presenta “L’isola della salvezza” al Circolo Sannitico di Campobasso (ore 18)

Presentazione di “Un’emozione chiamata Isernia” di Mariateresa Altieri a Isernia

PROSSIMI EVENTI IN MOLISE

21 febbraio

Masterclass di fumetto con Leo ortolani alla Sala Alphaville di Campobasso

Sfilata di Briganti e dei mesi dell’anno a Campolieto

Carnevale di Larino (anche il 21 e 22 febbraio)

Torna la magia del Carnevale di Trivento

Doce Doce, omaggio a Fred Bongusto all’Auditorium di Via Elba a Termoli

22 febbraio

Fanghi di Gildone, raduno nazionale di fuoristrada

Carnevale Monalciur a Monacilioni

Presentazione della silloge “Amori e altre derive” di Edvige Gioia nella Sala Consiliare di Macchia d’Isernia

Paolo Nori porta “Delitto e castigo” sul palco del Teatro Savoia di Campobasso

“Il Novecento, dalla tradizione all’innovazione” all’Auditorium Comunale di Via Elba a Termoli

23 febbraio

A Campobasso un incontro sul cibo del futuro con l’esperta Nicoletta Radatta

Paolo Caiazzo arriva al Teatro Savoia di Campobasso con la commedia “I Promessi Suoceri”

1 marzo

Tratturo Trail Molise a Capracotta

12 aprile

Michele Zarrillo in concerto all’Auditorium d’Italia di Isernia

12 maggio

Gran Galà di danza dedicato a Nureyev all’Auditorium d’Italia di Isernia

8 giugno

Geolier in concerto all’Arena del mare di Termoli

23 luglio

Pooh in concerto a Campobasso

1 agosto

Caparezza in concerto a Campoobasso

7 agosto

Delia arriva al Teatro Verde di Termoli con il “Sicilia Bedda Tour

9 agosto

Il tour “EstaTony” di Tony Pitony fa tappa all’Arena del Mare di Termoli

19 agosto

Claudio Baglioni in concerto all’Arena del Mare di Termoli