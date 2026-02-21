Nuove assunzioni Asrem, arrivano 8 tecnici di laboratorio biomedico

CAMPOBASSO – La sanità pubblica del Molise si rinforza con l’arrivo di nuovo personale. L’azienda sanitaria regionale ha infatti formalizzato le assunzioni a tempo indeterminato per otto tecnici sanitari di laboratorio biomedico risultati vincitori del concorso per titoli ed esami.

Alle prove scritte e pratiche hanno partecipato 39 candidati. Un dato che può essere letto come una leggera inversione di tendenza nell’attrattività del sistema sanitario regionale e che al tempo stesso conferma la buona adesione dei laureati nel settore delle professioni sanitarie ai concorsi emanati dall’Asrem, a differenza di quanto continua a registrarsi tra i medici.