Agnone accende il “Mese del Fuoco” 2025

Il 6 dicembre 2025 Agnone ospita la quarta edizione della Festa dei Fuochi Rituali con 26 Comuni partecipanti

AGNONE – Agnone si prepara a vivere uno degli appuntamenti più suggestivi del calendario invernale: il “Mese del Fuoco”. La manifestazione prenderà il via sabato 6 dicembre alle ore 17:00 con la quarta edizione della Festa dei Fuochi Rituali, un evento che vedrà la partecipazione di 26 Comuni provenienti da Molise, Abruzzo, Toscana e Puglia, ciascuno con le proprie tradizioni legate al fuoco.

La sfilata dei fuochi

Il percorso si snoderà lungo le vie del centro cittadino, tra fuochi mobili e fissi. Ad aprire il corteo saranno le torce di Salcito, mentre la chiusura sarà affidata a un falò di Sant’Antonio dalla forma del teatro sannitico di Pietrabbondante, simbolo di identità e memoria collettiva.

Dal Molise arriveranno realtà come Oratino, Montefalcone nel Sannio, Civitanova del Sannio, Pietrabbondante, Pescopennataro e Bagnoli del Trigno, oltre naturalmente ad Agnone. Dall’Abruzzo parteciperanno Collelongo, Tufillo, Fara Filiorum Petri, Perano, Atri e Sante Marie. La Toscana sarà rappresentata dai fuochi di Badia Prataglia di Poppi, Pitigliano, Abbadia San Salvatore e Saturnia di Manciano, mentre dalla Puglia giungerà Casalvecchio.

Un mese di tradizioni

La Festa dei Fuochi Rituali sarà solo il primo appuntamento di un dicembre ricco di eventi culturali e tradizionali che compongono il cartellone del “Mese del Fuoco”. La manifestazione è organizzata dal Comune di Agnone con la collaborazione della Regione Molise e della Camera di Commercio del Molise, e con il sostegno di diverse realtà locali. Main sponsor è Poste Italiane, che da anni accompagna l’iniziativa valorizzando il patrimonio culturale del territorio.

Il “Mese del Fuoco” di Agnone si conferma un’occasione unica per riscoprire riti antichi e tradizioni popolari, trasformando la città in un palcoscenico di luce e calore che unisce comunità diverse nel segno della memoria e della cultura.

