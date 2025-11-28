Agnone, al via il corso gratuito di cinematografia “Ciak, si sogna”

Dal 2 dicembre ad Agnone parte il corso base di cinematografia “Ciak, si sogna”, gratuito e aperto a tutte le età, promosso dal Comune con il progetto AggregHIA-Moli e l’associazione Moscacieca

AGNONE – Nell’ambito del progetto AggregHIA-Moli, finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Molise, il Comune di Agnone lancia il corso base di cinematografia “Ciak, si sogna”. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con i Comuni di Poggio Sannita, Civitanova del Sannio, Salcito e con l’associazione culturale Moscacieca.

Il corso è aperto a partecipanti di tutte le età interessati a conoscere da vicino il processo creativo e tecnico che dà vita a una produzione cinematografica. Grazie all’esperienza pluriennale dell’associazione Moscacieca, i corsisti potranno esplorare i segreti del dietro le quinte e acquisire competenze di base utili per avvicinarsi al mondo del cinema.

Le lezioni si terranno ogni martedì, a partire dal 2 dicembre, alle ore 17:30, presso i locali dell’oratorio della chiesa Maria SS. di Costantinopoli ad Agnone.

Le iscrizioni sono gratuite e possono essere effettuate inviando una mail a associazione.moscacieca@gmail.com o un messaggio WhatsApp al numero 329 9269256.