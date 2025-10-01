Agnone: al via la nuova stagione del Teatro Italo Argentino

Riparte la stagione del Teatro Italo Argentino di Agnone. Aperta la campagna tesseramenti 2025. Cultura, spettacoli e sconti per i soci

AGNONE – Si scaldano i motori per la nuova stagione del cinema teatro Italo Argentino di Agnone. Le luci nella sala Cerimele sono pronte a riaccendersi per una nuova programmazione che punta a offrire al pubblico un variegato ventaglio di proposte artistiche in grado di coniugare qualità, innovazione e tradizione.

E intanto l’associazione Amici del Teatro Italo Argentino ha aperto la nuova campagna di tesseramenti. Sottoscrivere la tessera significa sostenere le attività di un gruppo attivo e propositivo che ha come obiettivo ultimo quello di valorizzare un presidio culturale di fondamentale importanza per i territori dell’Alto Molise, dell’Alto Vastese e non solo.

La campagna prevede due modalità di adesione: da socio ordinario con una quota di 20 euro e da socio sostenitore con una quota superiore ai 20 euro. I possessori della tessera socio, che sarà nominale e non cedibile, avranno accesso a uno sconto del 10% sulle proiezioni cinematografiche.

“Si avvicina un nuovo anno intenso all’insegna della qualità con grandi appuntamenti culturali che ci riempiono di entusiasmo, ma che pongono in evidenza anche tutte le difficoltà economiche e gli ostacoli che la gestione di uno spazio come il teatro comporta – ha commentato il Presidente dell’associazione, Carmine Carosella – È recente la notizia di un costoso intervento straordinario di cui necessita la nostra macchina da proiezione, intervento a cui dovremo far fronte con le nostre sole risorse. Per questo, confidiamo nel sostegno e nella vicinanza del nostro pubblico, sia con l’adesione alla campagna tesseramenti e sia, a breve, con la partecipazione alla programmazione teatrale e cinematografica”.

L’associazione si prepara così a una nuova ed emozionante stagione nel solco della crescita e della continuità. Infatti, gli Amici del Teatro Italo Argentino sono risultati aggiudicatari del bando per la gestione del teatro per i prossimi dieci anni. Un risultato che garantisce grande stabilità e lungimiranza sotto il profilo della programmazione culturale. Questo traguardo consolida la missione del gruppo: promuovere la diffusione della cultura, sostenere le arti performative e preservare uno spazio che è parte integrante dell’identità storica e sociale di Agnone.

Nei prossimi giorni, sui canali ufficiali del teatro, verranno diffuse informazioni sulla ripartenza della stagione.