Agnone, convegno “Suoni e Colori dello Spettro”

Il 28 novembre al Teatro Italo Argentino di Agnone il Rotary Club promuove il convegno “Suoni e Colori dello Spettro” dedicato all’autismo

AGNONE – Il Rotary Club Agnone promuove il convegno “Suoni e Colori dello Spettro”, in programma il 28 novembre 2025 al Teatro Italo Argentino. L’iniziativa è dedicata a esplorare l’autismo attraverso il punto di vista della scienza, delle storie personali e delle prospettive future.

Un momento di confronto e sensibilizzazione che riunirà esperti, istituzioni e testimonianze dirette, per raccontare le infinite sfumature dello spettro autistico e favorire una maggiore consapevolezza.

Il convegno intende offrire un invito alla cittadinanza a conoscere, comprendere e costruire insieme una società più inclusiva, valorizzando la diversità come ricchezza e promuovendo un approccio culturale e sociale capace di abbattere barriere e pregiudizi.